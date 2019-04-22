'Milletimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacak'

29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logo ve logo kurumsal kimliği, kutlamalara özel olarak hazırlanan ‘www.yuzuncuyil.gov.tr’ sitesinde yayınlandı. Sitede yer alan etkinlik programında Erdoğan’ın 100. yıl mesajı da yer aldı. Erdoğan mesajında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek vatan sathına yayılmıştır. Misak-ı Milli’nin ilanıyla girilen yol, Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaşmıştır. 19 Mayıs, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletimizin var oluş mücadelesinin ilk adımıdır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil, binlerce yıllık tarihindeki son devletidir.”

DAHA COŞKULU KUTLAYACAĞIZ

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 100. yıldönümü münasebetiyle, önceki yıllara göre çok daha coşkulu şekilde kutlamayı planlıyoruz. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz. Milli birlik, beraberlik ve dayanışma etrafında şekillenen bu ruh, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran kararlılık ve inancın ifadesi olduğu kadar halen verdiğimiz mücadelenin de sembolüdür.”

HEDEFİMİZ 2023’E ULAŞMAK

“Vatandaşlarımızın tamamının, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, aynı heyecanla istiklallerine ve istikballerine sarıldıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir. Milletimize şükran borcumuzu ödemek, 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

PASKALYA KUTLAMASI Başkan Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.