Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda

IHA 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. NATO Karargahı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarına katılımı öncesinde personelle görüşüp, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.

Çok farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam" diye konuştu.

Bakan Akar'ın gün içinde bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.