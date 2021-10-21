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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan heyete Türkiye daveti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 21:45 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:51
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelere katıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşen Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetinin beklendiğini kaydetti.

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