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Politika

Milyonlarca seçmene böyle hakaret etti! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'ahlaksızlıkla' suçladı

Terör destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında akıl almaz açıklamalarda bulundu. Her vatandaşın oy kullanma vazifesini ve seçim hakkını hiçe sayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a oy verecek seçmene yönelik, 'Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes.' diyerek 'ahlaksızla' itham etti.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 02:37 - Güncelleme:
Milyonlarca seçmene böyle hakaret etti! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a oy verenleri 'ahlaksızlıkla' suçladı
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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı son canlı yayında, Cumhur İttifakı seçmenine seslenerek, "Bana oy vermeyeceksen sandığa gitme o zaman." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenin günaha girdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu'nun şaşkına çeviren ifadeleri şöyle:

Erdoğan'a oy verenler, yapmayın, etmeyin. Günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı olmalı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı.

"BANA OY VERMEYECEKSEN SANDIĞA GİTME"

Seçmen iradesini hiçe sayan Kılıçdaroğlu, "MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman." diye konuştu.

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