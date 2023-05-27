7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı son canlı yayında, Cumhur İttifakı seçmenine seslenerek, "Bana oy vermeyeceksen sandığa gitme o zaman." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a oy verenler, yapmayın, etmeyin. Günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı olmalı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı.

"BANA OY VERMEYECEKSEN SANDIĞA GİTME"

Seçmen iradesini hiçe sayan Kılıçdaroğlu, "MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman." diye konuştu.