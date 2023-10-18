Mısır'a tahliye önerisi! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık dışı ve ahlaksız bir tekliftir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

'Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.

BLINKEN'IN "YAHUDİ" VURGUSUNA TEPKİ



ABD'nin olay başladığından beri diplomatik perspektif ortaya koyamadığı bir duruş sergilediği görülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur. Çatışmaların körüklendiği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir. Hala çıkıyorlar 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' diyorlar. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları çocukları yok etme hakkı mıdır?

"FÜZE İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN ATILMIŞTIR"



Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır. ABD Başkanı, burayı başkasının vurduğunu ima ediyor.

Buradan daha büyük bir barış çıkarılması imkanı vardır. Ülkelerin garantörlüğü ile 67 parametlerine uygun bir Filistin devletinin kurulması ile bu çözümün sağlanması mümkündür. Birileri çıkmış "Erdoğan ve Türkiye tarafını seçsin.'" diyor.

"BİZİM TARAFIMIZ BELLİDİR"

Kimsenin bize taraf seçtirmeye herhangi bir yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne taraf seçtirecek yetki dayatacak bir devlet, bir askeri güç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, kendi kararlarını kendisi verir. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın tarafı bellidir adil bir barıştan yanayız. İnsanların topluca katledilmesine hastanelerin vurulmasına karşıyız. Türkiye'ye tarafınızı seçin diyenler önce kendi taraflarının ne olduğu konusunda insanlık vicdanı ile yüzleşen değerlendirme yapmalılar. Gazze'de bombalamaların sona ermesi gerekir. Yapılması gereken devlet aklını ortaya koymaktır.

"HERKES GAZZE'YE DÖNÜK KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKMALI"

Herkesin Gazze'ye dönük kara harekatına karşı çıkması gerekir. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez.

"İŞGAL SÜRDÜKÇE SORUN ÇÖZÜLMEYECEK"

Modern tarihin en uzun süreli işgali devam ettiği sürece bu sorun çözülmeyecektir. İşgalin sona ermesi politik çözümün ortaya çıkmasından başka bir çare yoktur. Mısır'a tahliye etmek teklifi ahlak dışı bir tekliftir.

29 EKİM KUTLAMALARI ERTELENECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlayacağız. Ertelenmesi söz konusu değildir. Şanla şerefle anacağız.

KÜRECİK ÜSSÜ KAPATILACAK MI?

Bir eylem planımız var. Ancak bu konuyla ilgili sıcak bir gündemimiz yok.