MİT dört PKK’lıyı Sincar’da paketledi

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) yurt dışındaki terör örgütleriyle olan mücadelesini titizlikle sürdürüyor. Dün de MİT’in, PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar’da yakalanan dört terörist, 18 Nisan’da Irak’tan Türkiye’ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. Yakalanan teröristler V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16), terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye’de silahlı eğitim aldığı öğrenildi. Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.

ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ

Teröristlerden V.K’nin, 2010 yılında PKK/KCK’ya katıldığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. V.K’nin, geçen ay Sincar bölgesinde Ezidi ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK/KCK’nın tecavüz olayını örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.

HAİNLERİ ECEL KORKUSU SARDI

MİT’in son dönemde dünyanın dört bir yanında yaptığı operasyonlarla firari teröristleri ‘paketleyip’ Türkiye’ye getirmesi, PKK’yı panikletti. MİT operasyonuyla, Sincar’daki örgüt kamplarında saklanan sözde PKK Yürütme Konseyi üyesi İsmail Özden’in ardından, PKK elebaşı Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindeki Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş’ın arasında olduğu, örgütün tepe kadrosundakilerin etkisiz hale getirmiş bu durum terör örgütünde korku ve paniğe neden olmuştu. Öte yandan 1 Eylül 2016-30 Nisan 2018 tarihleri arasında arananlar listesinde bulunan 150 üst düzey terörist 20 ayda etkisiz hale getirildi. Bu tarihten sonra da, Rıza Altun ve beraberindeki 3 kişi dahil 11 üst düzey PKK yöneticisi öldürüldü.