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Mlli Savunma Bakanı Akar, Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı için Soçi'ye gitti

Brüksel'deki temaslarını tamamlayan Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye konulu Üçlü Zirve için Soçi'ye gitti. Bakan Akar, zirve toplantısı öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi.

  • star.com.tr
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Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye konulu Üçlü Zirve'ye katılmak için Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın zirve toplantısı öncese Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Bageri ile Soçi'de bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Suriye'ye yönelik son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yapacağı Dördüncü üçlü Zirve Toplantısı için Soçi'ye gitti.

Bakan Akar, zirve toplantısı öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin bir defa daha ele alındığı, liderlerin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi." 
 

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