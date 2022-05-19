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Politika

MSB'den Yunanistan'ın ''Pontus'' açıklamalarına tepki: Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığınca Yunanistan resmi makamlarının 'Pontus' iddialarına ilişkin, 'Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz' açıklaması yapıldı.

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
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Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalara dair yazılı açıklamasında, "Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihi gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin ahlaksız tavrının kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu'yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu'da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu'nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması'yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar..."

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