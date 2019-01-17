'Müfredatın olmazsa olmazı Türkçe’dir'

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 34 ülkede eğitim verdiklerini ve yıl içerisinde 50 ülkede eğitim vermeye başlayacaklarını söyledi. Müfredatın olmazsa olmaz Türkçe’nin öğretilmesi olduğunu belirten Akgün “ Anaokulundan lise son sınıfa kadar, kademelendirilmiş olan farklı seviyelerdeki öğrencilere Türkçe’nin öğretilmesine yönelik, iki yıldır program hazırlığımız vardı, büyük ölçüde tamamladık. Her sınıfta en az dört saat olmak üzere anaokulundan lise sona kadar düzenli şekilde Türkçe eğitimi yapıyoruz ve amacımız da Avrupa dil yeterlilikleri standartları çerçevesinde B2 düzeyinde lise mezunu birisinin Türkçeyi kullanabileceği bir seviyeye getirmek” ifadelerini kullandı.

OKULLARA İLGİ ARTIYOR

Maarif Vakfı okullarına yurtdışında ilgi olduğunu belirten Akgün “Açtığımız ve devraldığımız her okula ilgi artıyor. Türkiye’ye yönelik bütün dünyada bir ilgi var” şeklinde konuştu.