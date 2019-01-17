İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3376
  • 6,0949
  • 221.653
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Müfredatın olmazsa olmazı Türkçe’dir'

Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Türkçe öğretiminin uluslararası dil standartlarında sürdürülmesi için hazırlanan programın tanıtımı yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 34 ülkede eğitim verdiklerini ve yıl içerisinde 50 ülkede eğitim vermeye başlayacaklarını söyledi. Müfredatın olmazsa olmaz Türkçe’nin öğretilmesi olduğunu belirten Akgün “ Anaokulundan lise son sınıfa kadar, kademelendirilmiş olan farklı seviyelerdeki öğrencilere Türkçe’nin öğretilmesine yönelik, iki yıldır program hazırlığımız vardı, büyük ölçüde tamamladık. Her sınıfta en az dört saat olmak üzere anaokulundan lise sona kadar düzenli şekilde Türkçe eğitimi yapıyoruz ve amacımız da Avrupa dil yeterlilikleri standartları çerçevesinde B2 düzeyinde lise mezunu birisinin Türkçeyi kullanabileceği bir seviyeye getirmek” ifadelerini kullandı. 

OKULLARA İLGİ ARTIYOR 

Maarif Vakfı okullarına yurtdışında ilgi olduğunu belirten Akgün “Açtığımız ve devraldığımız her okula ilgi artıyor. Türkiye’ye yönelik bütün dünyada bir ilgi var” şeklinde konuştu. 

Münbiç´ten ilk görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

The Atlantic: Trump görevden alınsın

The Atlantic: Trump görevden alınsın

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'

'YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu açık'
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA