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Politika

Muhalefetin anketçisinden tepki çeken seçim önerisi: Türkiye'yi alırsanız 3 gün sonra...

Muhalefete yakınlığıyla bilinen MetroPoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar skandal ifadeler kullandı. Sunucunun 'Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Partili bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?' sorusuna cevap veren Sencar'ın açıklamaları tepki çekti.

24 Mayıs 2022 Salı 08:26 - Güncelleme:
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2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı konusunu gündemdeki yerini korurken muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, katıldığı yayında skandal ifadeler kullandı.

SEÇİLDİKTEN ÜÇ GÜN SONRA...

İmamoğlu'nun 2023'te olası adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Sencar, sunucunun, "Belediye başkanları aday olduğunda oradaki görevi AK Partili bir isime devretmiş olacak. Bu göze alınmalı mı sizce?" sorusuna "Alınmalı tabii ki. Türkiye'yi mi almak lazım, İstanbul'u mu almak lazım? Türkiye'yi alma gücün varsa, o ümidin, hazırlığın varsa İstanbul'u verirsin. Seçildikten üç gün sonra da oraya kayyum atarsın." cevabı büyük tepki çekti.

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