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Politika

Muharrem İnce isim vererek açıkladı: CHP'den ve İYİ Parti'den maaş alıyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.' açıklamasında bulundu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
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Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı İttifakı hedef aldı.

İnce, "Şunu söyleyeyim 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime diyemiyor." diye konuştu.

'DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR'

CHP'ye yüklenen Muharrem İnce, bazı muhalif basın kuruluşlarıyla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." dedi.

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