Muharrem İnce'den CHP'ye hodri meydan: Alayı gelse diz çökmem!

Seçim çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nazilli buluşmasında gençlerle birlikte ilçenin ünlü caddesi Uzun Çarşı'da yürüyerek belediye meydanına geçti.

İnce, burada seçim otobüsünden halka seslenerek rakiplerini eleştirdi. Kendisinin denge unsuru olduğunu ifade eden İnce, "Her iki tarafın da yanında büyük destekler var. Buna rağmen benim seçimlerden çekilmemi isteyenler var. Siz bana muhtaç değilsiniz ki benden çekilmemi istiyorsunuz. Hatta daha kötüsünü yaparak bana FETÖ aracılığıyla yardım gönderiyorlar. Bir sabah bakıyorum 10 milyon dolar bağış yapılmış. Hedefleri beni FETÖ'yle işbirliği yapıyor gibi göstermek. Sahte dekontlar yaymaya utanmıyor musunuz? Bir gün benim kellemi montajlayarak başka şeyler yapıyorlar. Beni bunlarla diz çöktüreceklerini zannettiler. Bunu kim yapıyor, benim eski dostlarım CHP'liler yapıyor. Alayı gelse diz çökmem" dedi.