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Politika

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken tepki: İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir ziyareti kapsamında 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı'nın Amerikalı aileye vereceği açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin başarılı olduğunu söyleyen İnce Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor. Bakın, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır.' dedi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken tepki: İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e gitti. Burada konuşan İnce, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı ABD'li bir şirkete vereceğini söylemesine tepki gösterdi.

"İHA'LAR VE SİHA'LARA ÇOMAK SOKUYOR"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iç içe olan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor. Bakın, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP'li milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da?' dedi. Ben yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz 'Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var, o gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Libya tezkeresine 'evet' diyorum. Biz üçüncü yoluz, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan."

İnce, konuşmasının ardından partililerle Anafartalar Caddesi'nden Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli'nin önüne yürüyerek halkı selamladı.

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