Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

6'lı masaya çağrılmadığını ve çağrılmayacağını bildiğini anlatan Muharrem İnce, Davutoğlu ve Babacan'ın Halk TV'ye çıkabildiğini ancak kendisinin çıkamadığını belirtirken "Ölsem belki haberimi bile vermezler" dedi.

CHP'nin baskısı yüzünden Halk TV, Tele1 ve KRT Tv'ye çıkamadığını söyleyen Muharrem İnce, CNN Türk'e çıkması yüzünden de aynı tarafların tepkisine maruz kaldığını söyledi.

"BUNU SİYASET DİYE YUTTURUYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e sunduğu "TBMM'nin yüzde 50'si kadın olsun" önergesini hatırlattı. "Uyanıklık yapıyor" diyen İnce, "Biliyor teklifin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedileceğini" ifadelerini kullandı. Eleştirilerine devam eden İnce Kılıçdaroğlu için, "Bunu siyaset diye yutturuyorlar. Böyle büyük olacağıma ilkeli küçük olurum." dedi. İnce ayrıca, "Madem o kadar istiyorsun partinde tüzük haline getir. Kendi partisinde yapamadığını Meclis'te yapmaya çalışıyor." dedi.

"TEKLİF GELİRSE PARTİME DANIŞIRIM"

6'lı muhalefet masasını da değinen İnce, kendisine teklif gelmediğini belirtti. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan mutabakat metnini beğenmediğini ifade eden İnce, "Mutabakat metninde Atatürk yok. Atatürk'le uzlaşmazsak neyle uzlaşacağız." ifadelerini kullandı. İnce öte yandan 6'lı masadan teklif gelmesi durumunda partisine danışacağını belirtti.