Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na sert çıkış: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Seçimlere günler kala siyasi arenada sert açıklamalar art arda geliyor. Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce sosyal medyadan Millet İttifakı'na seslenerek çok sert bir mesaj paylaştı.

Millet İttifakı'nı uyaran İnce, "Son defa sesleniyorum" diyerek, "Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı;

"Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

