İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4076
  • EURO
    21,4553
  • ALTIN
    1241.17
  • BIST100
    5022.79
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na sert çıkış: Maskelerinizi tek tek düşürürüm
Politika

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na sert çıkış: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı sert sözlerle uyardı. Sosyal medya üzerinden Millet İttifakına seslenen İnce, 'CHP belediyelerinden, parti genel merkezinden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler' diye ifade ettiği kesimin kendine saldırdığını söyleyerek, 'Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm' dedi.

24 Nisan 2023 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na sert çıkış: Maskelerinizi tek tek düşürürüm
ABONE OL

Seçimlere günler kala siyasi arenada sert açıklamalar art arda geliyor. Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce sosyal medyadan Millet İttifakı'na seslenerek çok sert bir mesaj paylaştı.

Millet İttifakı'nı uyaran İnce, "Son defa sesleniyorum" diyerek, "Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı;

"Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.