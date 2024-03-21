Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Burada eğer aslolan bu ülkenin menfaatiyse, aslolan 783 bin kilometrekare vatan toprağıysa, ay yıldızlı bayrağımızsa eğer, sandıkta Yeniden Refah Partili seçmenimiz gidip orada bu iradeden yana tavrını koyacaktır. Mesele Murat Kurum değil. Burada mesele siyasi bir görüş meselesi de değil. Mesele İstanbul'un geleceği meselesidir." dedi.

Kurum, TV100'de yayınlanan Özel Röportaj programında Gürkan Hacır, Cansu Canan Özgen ve Başak Şengül'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Anketlere ilişkin "Ham olarak 3 puan öndeyiz ama bunu dağıttıkları zaman 2 puana kadar getirdik." bilgisini paylaşan Kurum, oy oranının 44 küsur gözüktüğünü, rakibinin oy oranının ise 42'lerde olduğunu belirtti.

Kurum, araştırmalarda yüzde 8 ila 15 arasında kararsız seçmen göründüğünün aktarılması ve sahada muhalif seçmenin kendisine karşı tutumu, muhalif ve kararsız seçmenin kendisine neden oy vermesi gerektiğinin sorulması üzerine, aslolan İstanbul'da huzurlu, güvenli yaşamaksa kararsız seçmenin de sandık başına gittiğinde "Burada trafik çilesini kim bitirir? Depremle ilgili bu işin tecrübeli ismi kimdir?" kıyasını yapacağını ifade etti.

Yeniden Refah Partili seçmenin, CHP belediyeciliğinin ne anlama geldiğini en iyi bilenler olduğunu söyleyen Kurum, "Yeniden Refah Partisinin oylarının sandıkta size mi yöneleceğini düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, bir önceki seçimde Yeniden Refah Partili seçmenin Cumhur İttifakı'nın içinde olduğunu, gelinen süreçte onların da kendi adaylarını ilçelerde, büyükşehirde, farklı illerde gösterdiklerini anımsattı.

Kurum, İstanbul'un merhum Necmettin Erbakan'ın rüyası olduğuna, böyle kutlu bir şehri en güzel haliyle korumanın, kollamanın, gelecek nesillere aktarmanın Erbakan'ın en büyük beklentisi olduğuna işaret ederek, "Şimdi bu beklentiyi gerçekleştirecek bir seçime gidiyoruz. Bu seçim ister istemez iki aday arasında gerçekleşecek. Alınan oylar üzerinden partiler var olup yok olma mücadelesi vermeyecek. Yeniden Refah Partili seçmenimiz de bunu çok iyi biliyor." diye konuştu.

Yol yaparken "Bu seçmen CHP'liymiş, MHP'liymiş, İYİ Partiliymiş veya DEM Partinin seçmeniymiş. Oraya yol getirelim, getirmeyelim." gibi bir kıyas yapmayacaklarını, herkese hizmet edeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla burada kendisine yapılan eziyeti çok iyi biliyor Yeniden Refah Partili seçmenlerimiz. Geriye dönüp baktıklarında CHP belediyeciliğinden aldıkları hizmetleri de biliyor. İstanbul'umuzun o ellerdeyken nasıl bir hizmet aldığını ve şu gelinen 5 yıllık süreçte bahaneden başka bir şey üretilmediğini en iyi onlar biliyor. Dolayısıyla burada eğer aslolan bu ülkenin menfaatiyse, aslolan 783 bin kilometrekare vatan toprağıysa, ay yıldızlı bayrağımızsa eğer, sandıkta Yeniden Refah Partili seçmenimiz gidip orada bu iradeden yana tavrını koyacaktır. Mesele Murat Kurum değil. Burada mesele siyasi bir görüş meselesi de değil. Mesele İstanbul'un geleceği meselesidir. O yüzden Yeniden Refah Partili seçmenimiz de Cumhuriyet Halk Partili seçmenimiz de İstanbul'a gönül veren, geleceğini düşünen herkesin ortak kanaati, geleceği adına bu işleri yapacak olan liyakatli kadrolara, orada iş yapan, eser üreten kadrolara destek olmaktır. Ben sandıkta da böyle olacağına inanıyorum."

"EŞ BAŞKAN ÖZEL, KUR'AN KURSLARINA GİDEN ÇOCUKLARIMIZI 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' OLARAK İFADE EDİYOR"



"Siz şaşırdığınızı ifade etmiştiniz Yeniden Refah Partisinin tavrına ve Ayasofya üzerinden bunu aktarmıştınız." denilerek, Yeniden Refah Partisinin bu kararına bakış açısı sorulan Kurum, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasını en çok rahmetli Erbakan Hoca'mız isterdi. Orası cami olsun, ibadete açılsın, orada ezanlar sonsuza dek yankılansın, en çok onun istediği durumdu. Şimdi bu gerçekleşmiş. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde, 'Ayasofya'nın zincirleri kırılmış, ibadete açılmış.' diyenlere mi yoksa 'Müze olsun, ne gerek vardı?' diyenlere mi destek olacak? Bunu düşünecek, öyle değil mi? İşin sonunda Cumhur İttifakı'ndan parça koparmak öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partili adaya yarayacak. Eğer bunu istiyorsak burada tartışacak bir şey yok ama ben Yeniden Refah Partili seçmenin böyle bir şey istediğini düşünmüyorum. Eş başkan Özgür Özel ne diyor? Bizim Kur'an kurslarına giden çocuklarımızı 'Orta Çağ zihniyeti' olarak ifade ediyor. Bu çocukları 'Orta Çağ zihniyeti' olarak ifade eden bir anlayışa mı destek olacak Yeniden Refah Partili seçmen. Ben olacağına inanmıyorum. Çünkü bize bir faydası yok."

"ÖZGÜR BEY CHP'YE KENDİ İRADESİYLE GELMEDİ"



İBB Başkan adayı Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "eş başkan" demesinin nedeninin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Çünkü bugün bütün milletimiz de görüyor ki Özgür Bey CHP'ye kendi iradesiyle gelmedi. Burada İstanbul'un kaynaklarıyla kongrede delegelerle yapılan çalışmalar, kapı arkasında zoom toplantıları üzerinden dizayn çalışmaları, kirli ittifaklarla birlikte saf dışı bırakma çalışmaları, İstanbul'un hizmetleri dururken ilgisinin, alakasının parti kongresine verildiği ve o manada oranın dizayn edildiği bir süreci hepimiz gördük. Bunu kendileri söylüyorlar. Kendi genel başkanlarını sırtından hançerleyen bunlar değil mi?"

"Kendi iradesiyle gelmedi." cümlesinde "Özgür Özel'i getiren irade" olarak kimi kastettiği sorulan Kurum, "O irade bugün buradaki seçim sürecini yürüten, bir önceki süreçte o 6'lı-7'li masayı toplayan iradedir. O irade dağıldı şimdi başka bir irade, yine aynı anlayışla öbür tarafta ittifak yapıyor, yapılan ittifakın ne olduğunu bilmiyoruz, açıklayamıyorlar. Bunlar birilerinin maşası. Dert İstanbul'a hizmet etmek değil, 'Ne yapalım, ne edelim de Erdoğan'ı devirelim, yıpratalım.'" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun kent lokantalarıyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Kurum, "O korkusundan, endişesinden uyuyamıyor. Nedeni o değil. O kadar endişeli ki sahayı, anketleri görünce ondan dolayı... Nerede Murat ismini duysa 'Hani, nerede?' falan diyor, danışmanının ismini bile değiştirebilir. Soru soruyorlar, 'Murat Bey'le istişare ettik.' diyorlar. 'Ya onunla da mı ettiniz?', 'Yok, yok sizin danışmanınız olanla.' falan. Murat ismi korkulu rüyası onun şu an, ondan dolayı uyuyamamıştır." dedi.

"379 KİLOMETRE RAYLI SİSTEMİ 650 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"



İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununa ilişkin bilgiler veren Kurum, "5 yılda Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metronun 5 katını açmış." ifadesini kullandı.

Haziran 2019 sonrası İstanbul'da 145,7 kilometre metro açıldığını kaydeden Kurum, bunun 81,8 kilometresini Ulaştırma Bakanlığının, kalan 63,9 kilometrenin 18 kilometresini İBB'nin yaptığını, 45,9 kilometresinin de önceki AK Parti döneminde yapıldığını aktardı.

5 yıl içinde açılan metro hatlarına 2019 öncesi ve sonrasında yapılan katkı oranlarına ilişkin verileri de tablo halinde paylaşan Kurum, "Bunlar bizim yaptığımız işlere bile sahip çıkıyorlar. Rahmetli Kadir (Topbaş) abi döneminde temelini attığımız işleri, 'Ben yaptım' diyerek, yalan söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"Yeni açılanların hepsiyle birlikte 379 kilometre metro hattı açılmış oldu. Biz bu 379'u 650 kilometreye çıkaracağız." diyen Kurum, Beylikdüzü TÜYAP'tan binen vatandaşın kesintisiz şekilde Boğaz'ı geçip Söğütlüçeşme'ye ve Cevizli'ye gidebileceğini dile getirdi.

Yılda 55 kilometre metro yapacaklarını bildiren Kurum, İstanbul ulaşımında metro gitmeyecek tek ilçe kalmayana kadar çalışacaklarını vurguladı.

Metrobüsün yükünü almak ve oradaki çileyi bitirmek için bu raylı sistemi yapacaklarını ifade eden Kurum, metrobüsteki yolcu sayısının şu an 2019'la aynı olduğunu, sıkıntının anlayıştan kaynaklandığını söyledi.

İSKİ'nin danışmanla yönetildiğine işaret eden Murat Kurum, "İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. En acısı burası. İstanbul'daki makamları, mevkileri kendi gelecekleri için orada herkese pay etmeye çalışıyorlar. Kırklareli Belediye Başkanına 'Aday olma sen, gel ben sana İstanbul'da daire başkanlığı, genel müdürlük vereyim' diyenler bu işi nasıl çözecekler?" şeklinde konuştu.

Yapılacak metro projelerini tek tek anlatan Kurum, İstanbul Havalimanından Sabiha Gökçen Havalimanına hem yolcu hem lojistik taşıyacak hızlı metro hattı inşa edeceklerini, metrobüsün Beylikdüzü'nden Silivri'ye uzatılacağını, iki yakaya toplam 122,2 kilometre tünel yapacaklarını, 250 bin araçlık otopark inşa edeceklerini söyledi.

İstanbul'u bütün halinde değerlendirip lojistik güzergahları şehrin kuzeyine alacaklarını vurgulayan Kurum, "Sadece bu adımla yüzde 25 trafik azalacak. Ağır vasıta trafiği kuzeye taşınacak. Bu projeleri yaptığımızda İstanbul trafiği çile olmaktan çıkacak." dedi.

Murat Kurum, İstanbul'un taksi sorununu ise 6 ayda çözeceğinin altını çizdi.

Kadınlara ve gençlere yönelik projelerine de değinen Kurum, dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul Havalimanına kazandıracaklarını kaydetti.

"PARA KULELERİ İLE BALYA BALYA PARALARLA GÜNDEME GELİYORLAR"

Murat Kurum, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerinin sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu görüntülerin yansımasıyla birlikte milletimizi net bir şekilde aydınlattıklarını söyleyemeyiz. Çok çelişkili ifadeler veriyorlar. Eski İl Başkanı diyor ki 'Gitsinler müteahhide, genel müdüre sorsunlar.' Öbür taraftan kendilerine yakın bir gazeteci diyor ki 'Bir il binasını bile almayı beceremeyenler bu ülkeyi, bu şehri nasıl yönetecek' diyor. Dolayısıyla burada aydınlanması gereken konular var... Öbür belediyeden şu kadar gelmiş, bilmem nereden bu kadar gelmiş, şuradan şu kadar gelmiş. 'İstanbul'un kaynakları nereye gidiyor?' diye soruyoruz ya. İşte giden yerler gözüküyor. Vatandaşımız otobüs hattı eksikliğinden şikayet ediyor, burada balya balya paralarla poz veriyorlar. Burada aydınlanması gereken bir konu var. Kanun, hukuk nezdinde gereği yapılıyor. Neticeyi de göreceğiz. Bu hoş bir şey değil. Hoş olmadığını kendileri de ifade ediyorlar. Her İstanbullu gibi biz de bu konunun aydınlanması, kamuoyu nezdinde gerçekten detaylarıyla birlikte bilgi verilmesini bekliyoruz."