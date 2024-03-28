CANLI Murat Kurum'dan ilk 6 ay ve 1 yıllık eylem planı: Deprem, terörle mücadele kadar önemli bir konu

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda konuşuyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Biz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzuna bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Bunun için uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul diyoruz"

"İlk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacak, her gün İstanbul'daki rahatlamayı göreceğimiz bir sürece giriyoruz. Mimar Sinan İstasyonu'nu göreve gelir gelmez hemen açacağız"

"Esenyurt 5 yıldır unutulmuş. Esenyurt maalesef bu 5 yıllık süreçte İBB'nin herhangi bir yatırımıyla karşılaşmamış."

"184,7 kilometre uzunluğunda 11 raylı sistem hattına başlanacak"

"İlk yıl içerisinde aynı anda 20 hat ve 270.6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız. Mevcut İBB yönetiminin 5 yılda yaptığının iki katını biz 1 yılda yapacağız."

"İlk 6 ayda 260 kilometrelik yolların yapımına başlanacak."

"Acil Eylem Planı'na ihtiyaç var. Metroları süratle açarak İstanbul'a güç katacağız."

"Mimar Sinan İstasyonunu göreve gelir gelmez açacağız. Sancaktepe Hastane istasyonumuzu da hizmete alacağız."

"4 buçuk kilometre uzunluğundaki Ayazağa – Çayırbaşı tünelinin yapımına ilk 6 ayda başlayacağız. Beşiktaş- Beylikdüzü arası 25 dakikaya düşecek."

"İlk 6 ay içerisinde İstanbul'daki taksi problemini vatandaşımızın, esnafımızın, tüm paydaşlarımızın lehine olacak şekilde çözeceğiz. Taksi sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız."

"Metrobüs hattının kapasitesini artıracağız. Yoğun alanlardaki yığılma giderilecek."

"İlk bir yılda 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız."

"Depremle ilgili adımlarımızı hızlı bir şekilde atmamız gerekiyor. Deprem, bu ülkede terörle mücadele kadar önemli bir konu. Milli güvenlik meselesi."

"Biz göreve gelir gelmez milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. Göreve geldiğimizde bu inşaatların başladığını vatandaşlarımız görecek."

"1 Nisan'da göreve başlıyoruz, 15 Nisan'da deprem dönüşümüne ilişkin başvurular alınacak. 1 ay içerisinde başvuru süreci tamamlanacak ve ilk 6 ayda 20 bin konutun yapımına İBB olarak başlayacağız."