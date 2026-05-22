22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
  ''Mutlak'' maskelerini düşürdü! Halk TV'de ''darbe'' çağrısı
Politika

''Mutlak'' maskelerini düşürdü! Halk TV'de ''darbe'' çağrısı

Mutlak butlan kararının ardından Halk TV yayınında milli irade hedef alındı. Canlı yayına katılan İbrahim Kahveci, “Bunlar demokratik yollarla gitmez” sözleriyle “darbe” imasında bulunurken, skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 12:20
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP'li Özel ve ekibi ise yaptığı açıklamalarla bir kez Türkiye'deki huzur ve güven ortamını hedef gösterdi.

Halk TV'de de açık açık iç karışıklık çağrısı gündeme getirildi.

Halk TV canlı yayınına katılan İbrahim Kahveci, darbe çağrısı yaparak, "Bunlar demokratik yollarla gitmez" dedi.

İsmail Saymaz'ın "Bu cümle yanlış anlaşılır" sözlerine Kahveci, "Doğru anlaşılıyor arkadaş" cevabını verdi.

Kahveci'nin darbe iması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

"SİYASETEN İĞRENÇ BİR MANZARA VAR"

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, "Ortalık pislik içerisinde bildiğin bir kanalizasyon çukuru lağım çukuru. Siyaseten iğrenç bir manzara var" dedi.

Genç, "Seçimin dışında başka bir şekilde nasıl değişebilir yöntem? Açıkça darbeyle" dedi.

