CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Genel Başkanlığı Özgür Özel'in kazanmasının hemen ardından istifa etti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'e yüklenen Erdem, sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler savurdu.

'NAMUS ŞEREF SÖZÜ VERDİN, ANINDA ÇARK ETTİN'



Özel'in ön seçim konusunda 'namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini' belirten Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" ifadelerini kullandı.

'TABANI KAYGILANDIRIYOR'



Erdem, Özel'e yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda "3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ÖNSEÇİMİ tüzüğe yazacağız" ÖNSEÇİM dediniz. Üstüne, "namus sözü veriyorum" dediniz.

Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz...

Ama, "haberim yok," ÖNSEÇİM YOK, temayül yapacağız demişsiniz.

Haşa! Kalkıp namus şeref edebiyatı yapmam! Ama tüzük kurultayı yapmamanız tabanı kaygılandırıyor.

Öte yandan; "namus şeref sözü vererek" yapacağınızı söylediğiniz tüzük kurultayında; yapısal sorunlarımızı büyük ölçüde aşıp seçime öyle girecektik.

Lakin, "kurultayda namus sözü" diyerek önerdiğiniz kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik.

Lakin, anında çark ettiniz.

Kurultay yok dediniz.

Sağlık olsun."

EREN ERDEM DE NAMUS SÖZÜ TUTMAMIŞTI



Erdem, mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması durumunda istifa edeceğini söylemiş ve 'namus sözünü' tutmamıştı.

X hesabından, 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Erdem'in görev alanı, Kılıçdaroğlu tarafından daha da genişletilmişti.