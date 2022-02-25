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Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Moskova bu olayın tek mesulüdür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın daima yanındayız.

25 Şubat 2022 Cuma 17:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:39
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın daima yanındayız.

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