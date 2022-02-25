NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Moskova bu olayın tek mesulüdür
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın daima yanındayız.
25 Şubat 2022 Cuma 17:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:39
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın daima yanındayız.