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'NATO’dan vazgeçmek gibi niyetimiz yok'

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO’nun halen önemini koruduğunu belirterek “NATO üyeliğimizden veya müttefikliğimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz söz konusu değildir” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurul’da Bakanlığı bütçesine yönelik sunumunda, terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra, Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatan ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri de azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiklerini bildirdi. Akar, Kıbrıs’ta, deniz yetki alanlarında, eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının gerektiğini ısrarla savunduklarını belirterek, “Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Taviz ve zafiyet, ‘Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz’ dememiz de tehdit olarak algılanmamalıdır” ifadesini kullandı. Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında iki muhtıra imzalandığını anımsatan Akar, “Bu muhtıralarla bölgede oldubittilere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konmuştur” dedi.      

NATO ÖNEMİNİ KORUYOR

NATO ilişkilerine de değinen Akar, “NATO halen önemini korumakla birlikte, son dönemlerde maalesef bazı üye ülkeler müttefiklik ruhuna uygun bir tutum sergilememişlerdir. Yeni sınamalar ve ortak güvenlik tehditleriyle kuşatıldığımız günümüzde müttefiklerimizle dayanışmayı geçmişte olduğu gibi değerli görüyoruz. NATO üyeliğimizden veya müttefikliğimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz söz konusu değildir. NATO Türkiye ile çok daha güçlü ve anlamlıdır. Bunu tartışmaya açmak anlamsızdır” diye konuştu.      

S-400’ler konusuna değinen Akar, sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini aktararak uzun menzilli bir bölge hava ve füze savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.      

“TSK, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi olan Hisar’ı inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren kullanmaya başlayacaktır” diyen Akar, bu başarının geliştirme süreci devam eden uzun menzilli hava savunma sistemi Siper bakımından da büyük önem taşıdığını söyledi.      

ORTAKLIĞA AYKIRI

F-35 savaş uçağı tedariki konusuna da değinen Akar, “Yatırımcısı ve üretim ortağı olduğumuz, ayrıca tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğimiz F-35 projesinde ABD ile yaşanan sıkıntıların diyalog yolu ile çözümü için gayret gösteriyoruz. S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız” diye konuştu.    

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