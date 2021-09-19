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Politika

NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hesabına “Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı”nın (EastMed) geçeceği güzergâh ile ilgili ön çalışmalar yaptığı belirtilen Malta bandıralı ‘Nauticial Geo' gemisinin, izin almadan Türk kıta sahanlığı içinde araştırma teşebbüsleri sonuç vermedi.

Hürriyet19 Eylül 2021 Pazar 14:14 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 14:14
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Kathimerini gazetesi, 'Nautical Geo'nun son günlerde, Girit adasınınn doğusunda 6 milden uzak mesafeye açıldığında, bölgedeki Türk savaş gemilerinin telsizlerinden yapılan uyarılarla, ilerlemesinin engellendiğini yazdı.

Gazete, bölgede Yunan savaş gemilerinin de bulunduğunu, ancak en ufak bir gerginliğin yaşanmadığını da kaydetti.

ATİNA'DAN PROTESTO

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, 'Nautical Geo' gemisinin 'rahatsız edildiği' gerekçesi ile Ankara'daki Yunan Büyükelçisine, Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde protesto girişiminde bulunması talimatı verdiği belirtildi.

Yunanistan'ın Girit'in doğusu için yayınladığı NAVTEX'e Türkiye karşı NAVTEX yayınlayarak o bölgenin Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde kaldığı uyarısında bulunmuştu.

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