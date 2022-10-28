'Türkiye Yüzyılı' programının bugün saat 16.00'da Ankara Spor Salonu'nda duyurulması beklenirken Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da 24 TV ekranlarında gelişmeleri değerlendirdi.

24 TV Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin'in sorularını cevaplayan Albayrak, Batılı devletlerin hep 100'er yıllık planlar yaptığına dikkat çekerek, "Bunu anlamak çok önemli ama doğru anlamak gerekiyor. Bunu bir AK Parti faaliyeti gibi görmek çok yanlış olur. Cumhurbaşkanlığı tarafından bir devlet stratejisi zaten." dedi.

"BENİM VERDİĞİM SİLAHLARI RUMLARA KARŞI KULLANAMAZSINIZ"

Geçmişe atıfta bulunan Nuh Albayrak, "İlk yüz yılımızın nasıl geçtiğine şöyle bir bakacak olursak ikinci yüzyılı nasıl planlamamız gerektiğini gayet iyi anlarız." diye konuştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok değerli teşebbüslerin olduğuna ve bunun vesayet odakları tarafından çeşitli bahanelerle engellendiğine dikkat çeken Albayrak, "O dönem Nuri Killigil, dönemin hava kuvvetleri komutanına yalvarıyor 'Uçaklarımızı kullanın ki ölmesin bu girişimler' diyor hava kuvvetleri komutanının verdiği cevap ise 'Amerika bedava verirken bu uçakları ben senden satın alırsam bu millet beni idam eder'. Sonucunda ne oldu? 1964'te Kıbrıs'ta Rumlar soydaşlarımıza katliam uygulanırken buna Türkiye, canı pahasına Menderes'in sağladığı garantörlük hakkını kullanarak müdahale etmek istedi. Ne oldu? Amerika 'Hop' dedi 'Benim verdiğim silahları Rumlara karşı kullanamazsınız' dedi. Demek ki başkasının silahıyla kendi ülkenin güvenliğini sağlamak mümkün değil." diye konuştu.

Son 10-25 yapılanlara bakmamız gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Eğer biz bu vizyonu 100 yıllık bir hedef yaparsak, uygularsak siyasi bir ayrım yapmaksızın o zaman biz bu ülkede yaşayanlar ve yaşayacak olanlar şimdilerdeki gibi onun-bunun vereceği silahlarla değil kendi silahlarıyla kendi güvenliğini sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

"SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

Programa çok farklı siyasi kesimlerden isimlerin davet edilmesine değinen Albayrak, "Böyle bir vizyona, böyle bir hedefe topyekun sahip çıkmamız gerekiyor. Bu cumhurbaşkanlığı liderliğinde yürütülen bir devlet politikasıdır bu." diye konuştu. Bu yaklaşımının toplumunun tüm kesimleri tarafından da bu şekilde kabul görmesi gerektiğine vurgu yapan Albayrak, "Bu meseleyi siyaset üstü bir mesele, hedef olarak görerek kim gelirse gelsin bu hedefleri devam ettirmesi gerekiyor." dedi.

Emperyalist kuşatmalar, terörle mücadele, darbelerle mücadele gibi Türkiye'nin yüzyıllardır başını ağrıtan meselelere karşı toplumsal bir uzlaşının birlikteliğin kurulması gerektiğini ifade eden Albayrak, "Eğer AK Parti'den sonra bu çalışmalar devam etmeyecekse geriye gitmek çok kolay. Başımı gelen milli felaketler darbe, terör, sınır güvenliğine yönelik tehditler sadece sağcıyı solcuyu belirli grupları etkilemiyor, hepimizi etkiliyor. O zaman artık bizim emperyalistlerin en büyük zaafımız olarak kullandığı aslında en büyük hazinemizi kullanarak siyaset üstü bir ortak payda belirlememiz lazım. Nedir bu? 'Türkiye'nin 100 Yıllık Vizyon' belgesidir. Bundan sonra gelecek nesiller kim olursa olsun bu devlet stratejisini takip etmesi zorundadır, sahip çıkmak zorundadır." ifadelerini kullandı.