O teröristlerle iş tutuyorsunuz

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı’nda katılımcılara hitap etti. Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, “Vefatının 80. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.

ŞÜKRANLARINI SUNDU

Gazi Mustafa Kemal ile ahirete irtihal eden tüm gazi ve şehitlere de minnettarlığını bildiren Erdoğan, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi ve refahının yükselmesi için emek verenlere şükranlarını sundu. Yıl dönümlerinin anma yanında geçmişten bugüne kapsamlı muhasebeler yapma fırsatı da verdiğine işaret eden Erdoğan, pazar günü (bugün) Paris’te Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılacaklarını hatırlattı. Gazi’nin vefatının 80. yıl dönümünü geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin yaşadıklarının göz önüne getirilmesi halinde ülkenin nereden nereye geldiğinin çok daha iyi görülebileceğini ifade etti.

TOPYEKUN MÜCADELE

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’nin paylaşılması girişimlerine şahit olunduğunu anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Çanakkale’de, Kutül Amare’de ve daha nice cephelerde yüreğimiz ve bileğimizle savaşarak kazandığımız zaferlere rağmen ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmekten kurtaramadık. Müstevlilere karşı önce şehir şehir, ardından topyekun bir kurtuluş mücadelesi başlattık.”

ZAFERLE SONUÇLANDI

“Mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Türkiye’nin yeni devletiyle tarih sahnesindeki yerini aldı. 600 yıllık bir çınarın devrilip epeyce küçülmüş olsa da özü itibarıyla aynı mümbit coğrafya üzerinde taze bir fidanın boy vermesi bu bir süreçtir elbette sıkıntısız yaşanması mümkün değildi. Nitekim ülke ve millet olarak bu sıkıntıları her alanda çektik. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksikleriyle, fazlalarıyla bu dönemin tartışmasını milletimizin hafızası ve tarih yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Mesela Gazi Mustafa Kemal’in kendi iradesiyle başlattığı ama provokasyonlar yüzünden vazgeçmek zorunda kaldığı çok partili hayata geçiş denemesini vaktinde başarmış olsaydık acaba ülkemiz nereye giderdi?”

YALAN SÖYLEYEN TARİH

“İkinci Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulmaya başladığı dönemde zirveye çıkan tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları herkesin kendi çocukluğunda yakınlarından dinledi. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. O yılların zulümlerine bizzat yaşayanların ağzından şahit olduk. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemiştir ama savaşın tüm yükünü, sefaletini, sıkıntısını yaşamıştır. Osmanlı’nın son yılları ve İstiklal Harbi sırasında nesiller boyu süren seferberlik döneminin cefasını çeken Anadolu insanı yeni bir yükü daha sırtlanmak zorunda kalmıştır.”

MECBURİ BİR DEĞİŞİM

“İkinci Dünya Savaşı bitip de dünyada yeni bir demokrasi ve ekonomi düzeni kurulmaya başlandı. Türkiye’nin de birtakım adımları atmasının artık zorunlu hale geldi. Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia ederler. Oysa ki bu değişim iradi değil, mecburi bir değişimdir. Tek parti ekibi elinden gelse Türkiye’yi Alman Nazizmi, İtalyan Faşizmi veya Sovyet Sosyalizmi’nden birine sürükleyecek bir zihin yapısına sahiptir. Önce Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi sonra da Adnan Menderes ve arkadaşlarının öncülük ettiği Demokrat Parti, CHP’ye karşı milletimizin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar.”

ÇOK PARTİLİ HAYAT

“Çok partili hayata geçişten sonra yapılan 1946 seçimlerinde uygulanan, bakın gençler burası çok önemli, açık oy gizli tasnif. Oyu açık kullanacaksın ama tasnif gizli yapılacak ki sayıyı da ona göre kendileri belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda bir fikir vermeye herhalde yeterlidir. Dünyadaki eğilimler ve milletimizin iradesine sahip çıkma konusundaki kararlılığı gizli oy açık tasnif usulüne geçilmesiyle 1950 seçimlerinin adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır.”