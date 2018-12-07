O vekillerin sicilleri karanlık

Kılıçdaroğlu’nun 28-29 Kasım’da Berlin’de yaptığı temaslarda Türkiye aleyhtarlıklarıyla bilinen Sol Parti milletvekilleri Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin Evrim Sommer ile de bir araya gelmişti.

‘PKK YASAĞI KALSIN’

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Sevim Dağdelen, yaptığı açıklamalarıyla, Almanya’da terör örgütü PKK’ya yönelik yasağın kalkması için çaba gösteren isimlerin başında geliyor. Dağdelen’in yanı sıra Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut da kamuoyunda PYD/PKK ile bağlantılı dernek ve platformlara yakınlıklarıyla biliniyor. Bugüne kadar Türkiye’de PKK’nın düzenlediği terör saldırılarını kınayan herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınan Sol Parti milletvekilleri, PKK’nın Almanya’daki haraç toplama, terör propagandası, eleman temini gibi faaliyetleri karşısında da sessiz kalıyor.

HER FIRSATTA TÜRKİYE KARŞITI

Sol Parti Milletvekili Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce Federal Meclis’te kürsüde yaptığı bir konuşma sırasında terör örgütü PYD/PKK’ya ait sembolü açarak örgütün propagandasını yapmıştı. Dağdelen daha önce de örgütün elebaşlarından Salih Müslim’i Federal Meclis’te ağırlamasından dolayı gündeme gelmişti. Almanya doğumlu olan ve 2005’ten bu yana Sol Parti adına Federal Meclis’te bulunan Dağdelen, 2 yıl önce katıldığı bir Alman televizyon kanalında ülkede 1993’ten beri faaliyetleri yasaklanan PKK’nın terör örgütü olmadığını savunmuştu. Türkiye karşıtı politikalarıyla bilinen Dağdelen, Almanya’nın Türkiye’ye silah satışına ve Türkiye’nin AB ile yaptığı müzakerelerine karşı çıkıyor. Dağdelen 2013’teki Gezi Park’ı eylemlerine de destek verdi.

ALMAN İSTİHBARATI İZLİYOR

Gökay Akbulut da terör örgüt PKK’ya yakın Almanya’daki derneklerle yakınlığıyla biliniyor ve bundan dolayı Alman istihbaratı tarafından da izleniyor. Focus dergisinde bir yıl önce yayımlanan haberde, Akbulut’un isminin “istihbarat bilgi sisteminde” kayıtlı olduğu ve istihbaratın yıllardır Akbulut’u takip ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Haberde Akbulut’un 2012’de Mannheim kentinde PKK yanlısı bir festivalin düzenlemesinden sorumlu olduğu ifade edilmişti. Bu gösteride çıkan olaylarda 80’nin üzerinde polis yaralanmıştı. Akbulut, Almanya’da Türkiye karşıtı ve PYD/PKK yanlısı gösterilere de katılmıştı. Sol Partinin diğer milletvekili Helin Evrim Sommer, Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonunda yaptığı Almanya ziyaretine karşı çıkmıştı.