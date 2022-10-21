Oktay: 2023 bütçemiz ile yeni yükseliş destanları yazacağız

Fuat Oktay: (Meclis'te 2023 Yılı Bütçe sunumu) 2023 bütçe kanun teklifimizin temel misyonu; vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak bir mali altyapı oluşturmaktır. 2023 bütçemiz ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve devletimizin gücünü daha da perçinleyerek, yeni yükseliş destanları yazacağız.

Oktay meclisteki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

-Silivri Doğal Gaz Depolama tesisimizde kapasite artışına yönelik yaptığımız çalışmalar sona ermiş olup, 3.2 milyar metreküplük kapasiteyi 4.6 milyar metreküpe çıkarmış bulunmaktayız. Hem Silivri hem de Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde depo doluluk oranlarında yüzde 100'e ulaştık.

-2020 yılından itibaren Karadeniz'deki Sakarya doğal gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini 2023 yılı itibarıyla halkımızın kullanımına sunacağız. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

-Eğitim bütçemizi 2023 yılında, 2022 yılı ek bütçe dâhil ödeneğine göre yüzde 66,9 artırarak 649,8 milyar liraya yükseltiyoruz.

-Yükseköğrenim öğrencilerinin faydalandığı yurt yatak kapasitesi, 2022 yılı Eylül ayında 825.000 sayısına ulaştırılmış, bu alanda yüzde 353'lük bir artış sağlanmıştır. İlaveten yatırım programında yer alan103 adet yurt projesinin yapımına da devam edilmektedir.

-2022 Eylül ayı itibarıyla ülkemizde toplam hekim sayımız 184 bin 452'ye yükselmiştir.