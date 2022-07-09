Öldürülen Şinzo'nun askeri politikasının hükümet tarafından sürdürülmesi olası!

APAM Başkanı Dündar, Abe'nin düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölümünün, Japonya ve bölgeye etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Japonya'nın dünyada silahlanmanın en zor olduğu ülkelerin başında geldiğini, ülkede av silahı almanın bile çok zor olduğunu belirten Dündar, Abe'yi öldüren saldırganın silahı kendi yaptığını ifade etti.

Abe'nin suikasta uğramasının sebebi veya sebepleri üzerinde değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu ifade eden Dündar, konuşulanların spekülasyondan öteye gitmeyeceğini kaydetti.

Dündar, Abe'nin anne tarafından dedesi olan ve eski Japonya Başbakanı Kişi Nobusuke'nin 1960'da bıçaklı suikast girişimine maruz kaldığını ancak yaralı kurtulduğunu aktardı.

Japonya'da psikolojik sorunlar yaşayanların bu tür saldırılar yaptığına dikkati çeken Dündar, şöyle devam etti:

"Japonya'da bu tür saldırılar olmuyor değil. Burada şoke edici olan, eski bir başbakan olan Abe'nin öldürülmesi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin görüntüsüne bakınca 'psikolojik problemleri olan biri' olarak düşündüm ama psikolojik problemleri olan birinin böyle bir suikastı gerçekleştirmiş olması, bir istihbarat örgütü ya da yabancı bir ülke tarafından ya da ülke içerisindeki başka gruplar tarafından azmettirilmediği ya da yönlendirilmediği anlamına gelmez. Fakat şu anda elde olan bilgiler ışığında kim ne söylerse söylesin tahminden öteye gitmez."

- "ABE SIRADAN BİR POLİTİKACI DEĞİLDİ"



Abe'nin dedesi Kişi'nin eski Japonya Başbakanı olduğunu, babası Abe Şintaro'nun Japonya Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok önemli görevi üstlendiğini, mevcut Savunma Bakanı Kişi Nobua'nın da kardeşi olduğunu kaydeden Dündar, "Abe ailesi, yakın dönem Japon siyasetine etki eden bir aile. Bence aralarında özellikli olan Abe Şinzo. Çünkü Abe Şinzo, sıradan bir siyasetçi, sıradan bir başbakan olmanın ötesinde, aslında bir stratejistti. Abe, strateji belirleyen bir liderdi. Abe sıradan bir politikacı değildi." diye konuştu.

Dündar, tüm bu özellikleri nedeniyle Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin şüphelerin ortaya çıktığını belirterek "Fikir üreten sıradan bir siyasetçi ve eski başbakan olmasının ötesinde Japonya'nın orta ve uzun vadede geleceğiyle ilgili önemli kararları alabilen bir stratejist, bir zihin olarak görüyorum. Bu nedenle öldürülmesi çok ilginç." diye konuştu.

Japanyo'nın sistem, istişare ve planlama ülkesi olduğunu ifade eden Dündar, "Abe'nin hayatını kaybetmesinin, Japonya'da ve bölgedeki durumların değişmesine pek etki edeceğini düşünmüyorum ama tabii geleceği okumak mümkün değil. Fikirler, Abe'nin ve onun başını çektiği ekip tarafından üretilmiş olabilir ama strateji belirlendikten sonra devlet ve hükümet ikna olduysa bu iş şu anki gibi devam edecektir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, Liberal Demokrat Partinin, "Şahin kanattan" olduğu değerlendirilen Abe sonrası olası siyasi duruşuna da değinerek şunları söyledi:

"Muhtemelen Liberal Demokrat Parti, Japonya'nın bir ordu kurabilmesine, kendi askeri gücünü artıracak önlemler almasına imkan verecek bir siyaset belirleyecektir. Çünkü bu sadece kişisel bir beklenti değil. Çünkü bölgede bazı güçler, aktörler var. Abe olsun olmasın Japonya'nın bir askeri güç olarak ordusunu yeniden şekillendirmeye çalışması talebi ve ihtiyacı değişmeyecektir."

Dündar, Japonya'da ordu yerine profesyonel askerlerden oluşan "Öz Savunma Güçleri"nin bulunduğunu belirtti.

Öz Savunma Güçleri'nin 300 bine yakın personeli bulunduğunu dile getiren Dündar, ancak Japonya Anayasası'nın bir ordu bulundurmasını ve uluslararası anlaşmazlıklarda silahlı olarak müdahil olmayı kabul etmediğini sözlerine ekledi.