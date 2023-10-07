Ömer Çelik duyurdu: AK Parti'de yeni MYK belli oldu

AK Parti MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur. Bütün MKYK'larımızın ortak özelliği, kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından, güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Bütün birimlerimiz açısından AK Parti, kongresini de gerçekleştirerek yerel seçimlere hazır hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin oldu.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu.

-İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Her türlü sivil kaybına karşıyız. Olayı tırmandıracak şiddetin karşısındayız. Bölgede barış ve diplomasinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün taraflara şiddeti tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısı yaptı. Devletimizin bütün birimleri bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.