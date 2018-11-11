Önce ilçeler sonra merkez

AK Parti’nin özellikle Ankara ve İstanbul’da kimleri aday göstereceğiyle ilgili kulisler hareketlenirken, Genel Merkez’de de Ankara ve İstanbul için ayrı çalışma yürütülüyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantının ardından Ankara ve İstanbul’da önce ilçeler için bir tespit yapılması ve ilçelerin fotoğrafının çekilmesi benimsendi. Bu kapsamda yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, her iki büyükşehrin ilçeleri için raporları hazırlamaya başladılar.

KAMUOYU ARAŞTIRMASI

AK Parti’nin elinde bulunan ilçeleriyle ilgili değişim beklentisi, belediye başkanlarının performanslarına bağlı olarak dile getirilirken, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda öne çıkan isimlerin şehrin tümünün sonuçlarında etkili olacağı üzerinde duruluyor. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin aday gösterilme olasılığının çok güçlü göründüğü Ankara’da, dengelerin son ana kadar yaptırılacak kamuoyu araştırmalarıyla belirlenebileceğine işaret ediliyor. Altındağ, Keçiören gibi büyük ilçelerle ilgili aday gösterilecek isimlerin, buralardaki oy oranlarını artıracak isimler olmasına dikkat edilecek.İstanbul için de en yüksek olasılık olarak dile getirilen Binali Yıldırım’ın adaylığının da diğer partilerin göstereceği aday profiline göre şekillenebileceği üzerinde duruluyor. Ancak İstanbul’un ilçelerinin, büyükşehrin kazanılmasında önemli rol oynayacağına işaret eden AK Parti kurmayları, İstanbul’da şu an AK Parti’de bulunan ilçelerden 5-6’sının değişebileceği değerlendiriliyor..