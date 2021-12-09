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Politika

Öneri Başkan Erdoğan'dan gelmişti! İlk toplantı Moskova'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık'ta Moskova'da düzenlenecek.

9 Aralık 2021 Perşembe 09:38 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:38
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Moskova'da düzenlenecektir. Azerbaycan, Ermenistan, RF ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz temsil edecektir" denildi.

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