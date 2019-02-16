'Onlara milletin vekili bile demem'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı’ndaki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde, muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. Vatandaşın 31 Mart’ta kullanacağı oyun önemine işaret eden Soylu, bu coğrafyada gelecekteki sorumluluklarının çok kıymetli olduğunu söyledi.Bakan Soylu, bu yüzden karşılarına gelenlere, “Sen ne iş yaparsın, ne üretirsin, idarecilik bilir misin, ülke ve belediyeyönetebilir misin?” sorularının sorulması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR AİLE

Soylu, ‘Türkiye’nin topraklarında özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık olsun’ diye şehitlerin kendilerini feda ettiğini, bu yüzden de Türkiye’de büyük bir aile olunduğunu, bu memleketin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Geçmiş dönemlerde Türk siyasi tarihinde yaşananları, AK Parti dönemindeki siyasi olayları ve gelişmeleri anlatan Soylu, yerel yönetimin ve belediyeciliğin çok önemli olduğunu vurguladı. Gezi ve 6-7 Ekim olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye’nin 6-7 yıldır üzerine gelindiğini kaydeden Soylu, bu nedenle 31 Mart’taki seçimlere güçlü bir ittifakla gidildiğine dikkati çekti.

NEFES ALDIRMIYORLAR

Soylu, Türk mühendislerinin ve Atak helikopterlerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Çünkü teröristlere nefes aldırmıyorlar...Terörle mücadele, ‘ben artık üniversiteye gitmek istiyorum, anamın dizinin dibinden PKK’lı bir teröristin gelip de beni alıp, Murat Karayılan’a, Cemil Bayık’a mesaj atmasını istemiyorum’ diye haykıran insanların, onların yarınları için, mağduriyetlerini ortadan kaldırması için de gerçekleştiriliyor” dedi.

HADİ YÜRÜSÜNLER

Doğu ve Güneydoğu’daki terörle mücadeleye değinen Soylu, şöyle devam etti: Yeniden kaseti başa saracağız öyle mi? Apo için yürümeye başlayacaklar; İstanbul’dan, Şanlıurfa’dan, Şırnak’tan, Siirt’ten, Batman’dan’dan, Mardin’den. Güya milletvekilleri. Ben onlara ‘milletin vekili’ demenin de doğru olmadığını iddia ediyorum. Onlar yürüyecekler, sonra Apo’nun özgürlüğü için biz de sessiz kalacağız... ‘Yürütmeyiz’ dedik, betona da oturttuk. Hesapları şu; bütün illerden 10 gün içerisinde toplanıp, oradaki yürüyüşlerini tamamlayacaklar, sonra Diyarbakır’a gelecekler, tekrar orada yürüyecekler. Hadi yürüsünler de görelim, hadi yürüsünler. Oranın huzurunu bozdurmayız.”

BİN 500 KİLOYU GEÇTİK

Soylu gençlere uyuşturucuyla saldırıldığını ifade ederek, “2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölümlerde 560 kişi, 2016 yılında 920 kişi, 2017’de 941 kişi. 941 sayısı 2018’de Aralık ayı hariç 491’e düştü. Eroinde, tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 2018’de toplam ele geçirilen kokain miktarının 1100 kilo, sadece 2019’un ilk bir buçuk ayında ise 1500 kilodan fazla. 300’ün üzerinde uyuşturucu şebekesi elebaşı yakalandı” diye konuştu. Ankara’daki asayiş ve hırsızlıkla ilgili bilgi de veren Bakan Soylu, 2017’de günde 30 olan hırsızlık vakası sayısının şimdi 9’a düştüğünü söyledi.