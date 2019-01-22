Operasyon için gün sayıyorlar

YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nın üzerinde geçen bir yılın ardından kente gelen Özgür Suriye Ordusu’nun üç üst düzey komutanı, harekât öncesi ve sonrasını şehirde yaşananları anlattı. Afrin’de yaşayan halkın terör örgütünün döneminde büyük acılar çektiğini söyleyen komutanlar, sıranın artık Fırat’ın doğusuna geldiğini belirtti.

HALKA ZULMETTİLER

YPG/PKK terör örgütünün insanlara zulmettiğini söyleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 2. Kolordu Komutanı Mümtaz Mahmut “Allah’a çok şükür bir sene önce Zeytin Dalı Harekâtı bugün (dün) başladı. PKK’nın Suriye kolu olan YPG bu bölgeleri kontrol altına almıştı. Bu insanlara zulüm ediyordu, onları arkasından vurdu. Çok zalimler. Harekâtın bir sene önce başlaması ile ÖSO ile Türkiye güçleri beraber, sağ olsun Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla beraber bu bölgelere bir özgürleştirme harekâtı başlatıldı. Tam 58’inci gün Afrin merkezine Suriye Devrim Bayrağını çekmiş olduk” dedi.

AFRİN’E HAYAT GELDİ

Afrin’in terör örgütünden kurtarılmasının ardından halkın kendi evlerine döndüğünü söyleyen Mahmut “Afrin 360 köyden oluşuyor. PKK dağlarda çok güçlü bir müdafaa yapmıştı. Dış devletlerden silah desteği alarak müdafaa etti. Allah’a şükür büyük mücadele vererek bunların hepsini kırdık. Bütün bu hatlarını kırdık, hendeklerini, karargâhlarını, yaptıkları bütün savunma sistemini yerle bir ettik. Birçoğu öldü, birçoğunu ise esir aldık. Bütün bölgeyi teröristlerden kurtarmış olduk. Binlerce insan buradaki evlerinden kaçmıştı. Teröristler; insanlara işkence etti, herkesten haksız vergi aldı, zulmetti, çocukları zorla asker yaptı, kızları perişan etti. Allah’a şükür bölge insanını bunların hepsinden kurtulduk. Şehir şimdi tıklım tıklım, hareketli. Bütün insanlar evlerine döndü, dükkânlar açıldı. Şehir yeniden hayatına döndü” şeklinde konuştu.

‘HAREKÂT DÜZENLENSİN’

Fırat Nehri’nin doğusuna da bir harekât yapılmasını isteyen Mahmut “Maalesef Suriye topraklarında, yani Fırat’ın doğusunda da YPG/PKK bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda orada da yapılacak bir harekâtla bütün Suriye topraklarından onları süreceğiz. Bütün Suriye halkını, Arapları, Kürtleri, Türkleri, Türkmenleri, hepsini ziyan etti bu katiller. İnşallah orada da yakında bir harekâtla bunlardan tamamen kurtulacağız. Bizim için büyük bir zafer. Halkımız için büyük bir zafer. İnşallah bu zaferler de sürecek. Türkiye ordusu ile beraber kardeşçe bütün bölgeyi temizleyeceğiz. Türkiye ordusuna da halkına da başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi sunarız” dedi.