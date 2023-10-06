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Politika

Orta Vadeli Program'ın kanun teklifi AK Parti'nin gündeminde

AK Parti, Orta Vadeli Program kapsamında çeşitli düzenlemeleri içeren ilk kanun teklifi için mesai yapıyor.

AA6 Ekim 2023 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Orta Vadeli Program'ın kanun teklifi AK Parti'nin gündeminde
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AK Parti, Orta Vadeli Program kapsamında çeşitli düzenlemeleri içeren ilk kanun teklifi için mesai yapıyor.

AA muhabirinin AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, milletvekilleri Orta Vadeli Program kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, Orta Vadeli Program kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak.

Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

Aile ve Gençlik Bankasının doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından bu uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlatılacak.

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