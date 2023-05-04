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Politika

Osmanlı Ocakları: Terör örgütlerine göz kırpan muhalefetin tavrını doğru bulmuyoruz

Seçimlere ilişkin açıklama yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'Osmanlı Ocakları olarak, 14 Mayıs'ta tercihimizi Erdoğan'dan yana kullanacağız. PKK'ya, FETÖ'ye göz kırpan muhalefetin tavrını asla doğru bulmuyoruz ve bu tavrın Türkiye'yi büyük bir uçuruma götüreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Osmanlı Ocakları: Terör örgütlerine göz kırpan muhalefetin tavrını doğru bulmuyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize başta olmak üzere Karadeniz'de yapılan mitinglerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Ankara'dan kalkıp Karadeniz'e geldik ve Osmanlı Ocakları ailesi olarak Sayın Erdoğan'ın mitinglerine destek verdik. Karadeniz'de ortaya çıkan fotoğraf, 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara seçileceğini ortaya koyuyor" dedi.

"MUHALEFETİN TAVRINI DOĞRU BULMUYORUZ"

14 Mayıs tarihinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kadir Canpolat, şunları söyledi:

"Bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesini özellikle hatırlatmak istiyorum. Biz Osmanlı Ocakları olarak, 14 Mayıs'ta tercihimizi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağız. PKK'ya, FETÖ'ye göz kırpan muhalefetin tavrını asla doğru bulmuyoruz ve bu tavrın Türkiye'yi büyük bir uçuruma götüreceğine inanıyoruz."

"GAYRETLERİMİZLE YASA TASARISI İPTAL EDİLDİ"

Uzman çavuş ve astsubayların sıkıntılarına ilişkin de konuşan Canpolat, "Vatanımızın yılmaz bekçileri olan uzman çavuş ve astsubayların özlük haklarını vermek yerine ellerinden alınması için tam da seçimler öncesi kritik bir yasa tasarı TBMM gündemine getirilmişti. Biz bu yasa tasarısının iptal edilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık ve çok şükür gayretlerimizle bu yasa tasarısı iptal edildi" şeklinde konuştu.

  • Osmanlı Ocakları
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