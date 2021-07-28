Özdağ'dan sahte afişle ''mülteci'' provokasyonu

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:01 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:01

Özellikle son dönemlerde Afganistan'dan Türkiye'ye yönelen göç, ülkenin en çok tartışılan konuları arasına girdi. Bu konuda siyasilerden yapılan çeşitli açıklamalar ve sosyal medyadaki bazı hesaplardan yapılan ırkçı paylaşımlar mültecilere yönelik ayrımcılığı alevlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve sahte olduğu belirlenen afiş ile Suriyelilerin "Gitmiyoruz" mitingi düzenleyecekleri iddia edildi.

"Suriyelilerden Elinizi Çekin" başlıklı çağrı metninde, "Gitmiyoruz" deniliyor ve Suriyeliler bugün saat 17:00'de Saraçhane Meydanı'na çağrılıyor. Duyuruda "Dükkanları açmıyoruz. Büyük Suriye Mitingi" ibaresi de yer alıyor.

Fakat sözde miting afişinin iki yıl önce yapılan bir başka mitinge ait olduğu belirlendi. Sahte afişi İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurmak için çalışan Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından gerçekmiş gibi paylaştı.

Özdağ, "Kendi ülkesini savunmayıp kaçanlar Türkiye'de bize posta koyamaz! Burada kalmak isteyenler, biz Türklerin ödediği bedeli ödemeye hazır olmalı. Sonuçta bir şekilde döneceksiniz" dedi.