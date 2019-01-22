Özel’den bir tuhaf Fazıl Say yorumu

Başkan Erdoğan’ın Fazıl Say konserine katılmasın bir mücadele yarışı olarak değerlendiren Özel, Erdoğan’ın konsere gidip ünlü sanatçı Fazıl Say ile görüşmesini ‘kaybetmek’ olarak yorumladı.

ÇİZGİSİNİ KORUMAKTADIR

Özel’in paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Yüz akımız Fazıl Say çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde geri adımı atan Erdoğan’dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan’ın mağlubiyetinden söz edilebilir…” İşte Özel’e tepki gösteren bazı sosyal medya temsilcileri: