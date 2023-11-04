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Politika

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun izinde: İkisi de Demirtaş'a selam çaktı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Kurultaya hitap eden Kılıçdaroğlu ve Özel konuşmalarına 'Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun' diyerek başladı. İkilinin bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.

4 Kasım 2023 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun izinde: İkisi de Demirtaş'a selam çaktı
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Genel seçimlerin hemen ardından adeta birbirlerine düşen CHP'de 38'inci Olağan Genel Kurultayı gerçekleştiriliyor. Genel başkanlık yarışına giren Kılıçdaroğlu ve Özel arka arkaya birer konuşma gerçekleştirdi.

Kurultayda kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam yolladı. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN..."

Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi.

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.

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