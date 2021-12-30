İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,9768
  • EURO
    14,7092
  • ALTIN
    748.265
  • BIST100
    1895.46
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Özgür Özel'den Kur'an kurslarına yönelik tepki çeken sözler
Politika

Özgür Özel'den Kur'an kurslarına yönelik tepki çeken sözler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi. Özel, 4-6 yaş grubunun gittiği Kur'an kursları için 'orta çağ düşüncesi' ifadelerini kullandı. Özel'in sözleri tepki çekti.

30 Aralık 2021 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 07:53
ABONE OL

TBMM'de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Sıbyan Mektepleri'ni orta çağ düşüncesi olarak tanımlayan Özel, "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasını sert dille eleştiren Özel, ""Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

4-6 yaşındaki çocuklar için açılan Sıbyan Mektepleri'ni orta çağ zihniyeti olarak tanımlayan Özel, bu kurumların anayasaya uygun olmadığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.