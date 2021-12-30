Özgür Özel'den Kur'an kurslarına yönelik tepki çeken sözler

30 Aralık 2021 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 07:53

TBMM'de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Sıbyan Mektepleri'ni orta çağ düşüncesi olarak tanımlayan Özel, "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasını sert dille eleştiren Özel, ""Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

4-6 yaşındaki çocuklar için açılan Sıbyan Mektepleri'ni orta çağ zihniyeti olarak tanımlayan Özel, bu kurumların anayasaya uygun olmadığını ifade etti.