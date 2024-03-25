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  • Özgür Özel'i bekleyen CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: ''Gönlüm hep sende''
Politika

Özgür Özel'i bekleyen CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: ''Gönlüm hep sende''

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşmak için bekleyen partililikler, karşılarında AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'nu görünce, 'CHP'li olarak seni çok beğeniyorum. Gönlüm hep sende, çok kaliteli bir adamsın' sözlerini sarf etti.

Star Gazetesi25 Mart 2024 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
Özgür Özel'i bekleyen CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: ''Gönlüm hep sende''
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala sokaklarda heyecan dolu anlar aralıksız sürüyor...

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Çarşı girişinde Özgür Özel'i bekleyen CHP seçmeninden, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler geldi.

"CHP'Lİ OLARAK SENİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Özgür Özel ile selamlaşmak için bekleyen partililer, karşılarında Çiftçioğlu'nu görünce, "CHP'li olarak seni çok beğeniyorum. Gönlüm hep sende, çok kaliteli bir adamsın" sözlerini sarf etti.

"BİZ KARŞIYAKALIYIZ"

Çiftçioğlu ise CHP'lilerin sözlerini, "Biz Karşıyakalıyız. Burası kendine özgü ruhu olan, duygusu olan kültürüyle, sanatıyla, kadınıyla diğer kentlere ilham veren bir yer. 35,5 burası." şeklinde cevaplandırdı.

PARTİLİLERİ TEK TEK SELAMLADI

Çiftçioğlu, Çarşı girişinde bekleyen Karşıyakalı CHP'lilere tek tek selam verip başarılar diledi.

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