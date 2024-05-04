Özgür Özel'in talebine Başkan Erdoğan'dan olumlu cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan ile görüşmesi sırasında, yurtdışı ziyaretlerinden önce Dışişleri Bakanlığı tarafından brifing alma talebini iletti. Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan da, Özel'in bu talebine olumlu cevap verdi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan, CHP kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, talebin hayata geçirilmesiyle birlikte, Özel yurtdışı gezilerine gitmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından bilgilendirilecek.

Özel'in olmaması halinde de, CHP'li isimlere Dışişleri bürokratları bilgi verecek.

ÖZGÜR ÖZEL: DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Genel Merkez'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası Özel'e, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde yer alan boş koltuk soruldu.

Özel, "Aşılmış krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil" diyerek şöyle cevap verdi: Aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesiyle krizler çözümlenmiş durumda. Artık dönüp de tekrar bir değerlendirme yapmayı doğru bulmam. Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini Sayın Erdoğan'la konuşma imkanı bulduk. Biz de kendisini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonu demokrasi için hep felaket olmuştur.