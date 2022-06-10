İktidara geldiklerinde atılan tweetler nedeniyle kimseye dava açılmayacağını ilan eden İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 binin üzerinde vatandaşla sosyal medya nedeniyle adliyelik olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve MHP'li isimlere sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri "özgürlük" olarak nitelendiren Akşener, aynı durum kendi başına gelince ikiyüzlü davranıyor. Bir yandan Sosyal Medya Yasası'na karşı çıkan Akşener, öte yandan da kendisine yönelik hakaret içerikli olduğunu iddia ettiği tweetleri affetmiyor.

AKŞENER DAVA REKORTMENİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Akşener'in sosyal medyada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 15 binin üzerinde vatandaşa dava açtığı öğrenildi. Akşener'in vatandaşla davalık olduğu "hakaret" suçu Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenleniyor. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olan "hakaret" suçu ise uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Uzlaştırma uygulamasına göre, başlatılan soruşturma veya yargılama sırasında, şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, savcı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesini öngörüyor.

PARAYI VER DAVADAN KURTUL

Dava açıldıktan sonra da uzlaşma yoluna giden avukatların, davadan vazgeçmek için vatandaşlardan 10 bin ile 50 bin TL arasında para istediği öğrenildi. Parayı verenler davadan kurtulurken, vermek istemeyenler hakim karşısına çıkıyor. F.Y. isimli bir vatandaş, sosyal medyada Akşener'le ilgili "Saatlik kadı, sen bir kere Türk değilsin soyuna bak" şeklinde paylaşım yaptı. Bu sözlerden dolayı kendisine hakaret edildiğini gerekçe gösteren Akşener, F.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzlaşma olmadığı için vatandaş hakkında hakaretten dava açıldı. İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi, F.Y.'yi adli para cezasına çarptırdı.

YAZARDAN 50 BİN TL İSTEDİ

Köşe yazarı, yazısında "Ankara'da merak edenler varmış: Acaba Meral Akşener'den bir Emmanuel Macron çıkar mı? Dişi olduğuna göre de Emmanuel değil Emmanuelle tabii. Gerçi Emmanuelle deyince bizim kuşağın aklına, toprağı bol olsun başka bir hanım gelir ama neyse" ifadelerini kullandı. Akşener'in avukatları, uzlaştırma sırasında 50 bin TL para talep etti. Uzlaşma sağlanamaması üzerine yazar hakkında hakaretten dava açıldı ve yargılama sonucunda beraat etti.

68 YAŞINDAKİ KADINA "MADAM" DAVASI

Twitter'da 2020'de Meral Akşener'e yönelik "madam" ifadesinin kullanıldığı bir etiket açılmıştı. 68 yaşındaki A.D. de bir tweeti alıntılayarak kendi hesabında paylaştı. Bunun üzerine A.D. için suç duyurusunda bulunuldu. Özür dileyerek uzlaşma talebinde bulunan A.D.'nin talebi kabul edilmedi ve dava açıldı.

ŞEHİT YAKINI DA VAR

Akşener gibi partisinin de aynı yolda olduğu çarpıcı bir örnekle kendini gösterdi. İP'li Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfürler savurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun büyük tepkisini çeken bu olayla ilgili Türkkan hakkında fezleke hazırlamıştı. İP'in de şehit yakınına dava açtığı öğrenildi.