'CHP'den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya mahalle muhtarları ve STK'larla kahvaltı programında bir araya geldi. Kayseri'de CHP'li belediyeden yönetimi teslim aldığını hatırlatan Özhaseki, görevi ilk teslim aldığında haciz memurları ile karşılaştığını söyledi.

21 yıl Kayseri'ye hizmet ettiğini söyleyen Özhaseki, kasayı dolu bırakmakla birlikte, altyapı ve üstyapı sorunu kalmadığını söyledi. Döneminde Kayseri Belediyesine elektirik santrali yapıldığını, Paris gibi şehrin ortasından yeşillikler içinden geçen raylı sistemin, Türkiye'de bir belediye tarafından yapılan ilk stadyumunun, ilk kayak merkezinin en güzelini yaptıklarını ama çoğu hizmet için belediyenin cebinden hiç para çıkmadığını sözlerine ekledi.

''Birileri gibi belediyeyi 3,5 milyar dolar borçlandırmadım''

Daha az maliyete Kızılırmak üzerine baraj yaptırdıklarını belirten Özhaseki, CHP'nin İzmit'e yaptığı Yuvacık Barajı için milyarlarca dolar borçlandığını hatırlattı.