Özhaseki: Ne silüet ne de adalet kalır

Kendisi hakkında, ‘Falan şehirde doğmuş’ denildiğine dikkat çeken Özhaseki, bu durumu garipsediğini belirterek şunları söyledi: 15 sene boyunca bütün ihaleleri internetten yayınlamış bir kardeşinizim. Şeffaflık da birinci işimiz olur. Bu seçim kötülere karşı ders vermek açısından önemi var. Zillet ittifakına karşı durmak gibi bir önemi var. Kötülere kapı açmamak gibi bir önemli tarafı var.