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Özhaseki: Ne silüet ne de adalet kalır

Ankara’da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, imar tadilatlarıyla ilgili “Belediye meclislerinde bitmeyen, yoğunluk artışları istenir. ‘Benim parseli yükselt, eğer biraz yükseltirsen belediyeye 5-10 lira veririm’. Bunlar başlayınca şehirde ne silüet, ne de adalet duygusu kalır. Dedikodu, senaryo bitmez. Bunların sonunu getirmeliyiz” dedi.

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Kendisi hakkında, ‘Falan şehirde doğmuş’ denildiğine dikkat çeken Özhaseki, bu durumu garipsediğini belirterek şunları söyledi: 15 sene boyunca bütün ihaleleri internetten yayınlamış bir kardeşinizim. Şeffaflık da birinci işimiz olur. Bu seçim kötülere karşı ders vermek açısından önemi var. Zillet ittifakına karşı durmak gibi bir önemi var. Kötülere kapı açmamak gibi bir önemli tarafı var.

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