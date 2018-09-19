Papaz Brunson’a esrarengiz ziyaretçi
İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson’a önceki gün gelen üç ziyaretçi merak konusu oldu.
Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz’da cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınan papaz Brunson’u dini kıyafetli bir kişi ile avukat oldukları öğrenilen takım elbiseli iki kişi, ziyaret etmişti. Brunson’un evinde yaklaşık bir saat kalan esrarengiz ziyaretçiler din adamı ile iki avukatın, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan geldiği ileri sürülmüştü. Görüşme sonrasında evden çıkan ziyaretçiler, açıklama yapmadan resmi plakalı siyah ciple ayrıldı. Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.