Papaz Brunson’a esrarengiz ziyaretçi

Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz’da cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınan papaz Brunson’u dini kıyafetli bir kişi ile avukat oldukları öğrenilen takım elbiseli iki kişi, ziyaret etmişti. Brunson’un evinde yaklaşık bir saat kalan esrarengiz ziyaretçiler din adamı ile iki avukatın, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan geldiği ileri sürülmüştü. Görüşme sonrasında evden çıkan ziyaretçiler, açıklama yapmadan resmi plakalı siyah ciple ayrıldı. Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.