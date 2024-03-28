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Politika

Partiden yazılı açıklama yapıldı: Mersin'de Cumhur İttifakı'nı destekleyecekler

Anavatan Partisi, Mersin'de Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'a destek vereceğini açıkladı.

AA28 Mart 2024 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
Partiden yazılı açıklama yapıldı: Mersin'de Cumhur İttifakı'nı destekleyecekler
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Anavatan Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Mersin ziyaretinde partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Narlı, görüşmede Soydan'a destek kararını açıkladı.

"Bu tarihi birlikteliğin sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de büyük bir sinerji yaratacağını" belirten Narlı, "Serdar Soydan'ın başkanlığında, Mersin'imizi çok daha güzel günlere taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Anavatan Partisi olarak, Mersin'de Serdar Soydan'ın kazanmasını sadece bir zafer değil, aynı zamanda Mersin'in tekrardan Akdeniz'in incisi haline geleceğine atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi

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  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan
  • Serdar Soydan
  • anavatan partisi

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