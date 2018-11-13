‘Patrona söyleyin adamlar işi bitirdi’ 

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Kaşıkçı’yı öldürmek için İstanbul’a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed’e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten ardından Arapça telefon görüşmesi yaptı. Mutreb, bu konuşmada isim vermeden, “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi” dedi.

KİMLE GÖRÜŞTÜ

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki “patron” ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kastedildiğine, Mutreb’in konuştuğu kişinin ise Bin Selman’ın yardımcısı olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü. Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prensten net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens’in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda “inkar edilemez bir delil olmayabileceğine” dikkati çekti.

SUUDİLER’DEN İNKAR

Suudi Arabistan tarafından söz konusu ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada Muhammed bin Selman’ın cinayetten haberi olmadığı savunularak, söz konusu “patronunuza söyleyin” bölümüne dair, “Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı” ifadesi kullanıldı.

‘Kesin kanıta ulaşmak zor’

ABD’li Demokrat vekil Adam Schiff ise NYT’nin haberinde istihbarat yetkililerinin Suudi Veliaht Prens’i doğrudan hedef gösterecek kesin bir kanıta ulaşılmasının zor olduğunu dile getirdi. Doğrudan bir kanıt olmamasının, istihbarat teşkilatlarının Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutmamalarına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Schiff, İstihbarat Komitesi Başkanı olur olmaz Kaşıkçı cinayetini soruşturacağı ve Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’daki eylemlerini geniş bir şekilde araştıracağının sözünü verdi. Öte yandan, ayrıca, ses kayıtları dinlediği belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer istihbarat yetkililerinin bu hafta Kaşıkçı soruşturması hakkında Kongreyi bilgilendireceği aktarıldı.