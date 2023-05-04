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Politika

Paylaşım rekorları kırdı! AK Parti'nin yeni klibi çok etkili oldu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, AK Parti beğenilen ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran reklam filmlerine bir yenisini daha kattı.

4 Mayıs 2023 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
Paylaşım rekorları kırdı! AK Parti'nin yeni klibi çok etkili oldu
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AK Parti döneminde yapılan icraatların özgün ve gerçekçi bir şekilde anlatıldığı reklam filmi, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara... Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan söz konusu paylaşım kısa sürede yüz binlerce görüntülenme ve etkileşim aldı.

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