AK Parti döneminde yapılan icraatların özgün ve gerçekçi bir şekilde anlatıldığı reklam filmi, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara... Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan söz konusu paylaşım kısa sürede yüz binlerce görüntülenme ve etkileşim aldı.