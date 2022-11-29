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Politika

Pentagon'dan Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında açıklama

ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında yeni bir açıklama yaptı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

AA29 Kasım 2022 Salı 22:18 - Güncelleme:
Pentagon'dan Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında açıklama
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi.

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