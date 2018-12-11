PKK Sincar’da çocuk kaçırıyor

Ulusal Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveysi, PKK’nın Sincar’daki terör faaliyetleri, kampları ve militan sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Örgütün küçük yaştaki çocukları zorla silah altına aldığını söyleyen Huveysi, “PKK, Sincar ilçesinde 100’den fazla çocuğu kaçırarak zorla silah altına aldı. Bu çocuklar Sincar’da eğitim aldıktan sonra Suriye’ye gönderilerek YPG/PKK saflarında çatışmalara katılıyor. Çocuklar, Sincar ve Musul’daki farklı etnik gruplardan oluşuyor” dedi.

TERÖR KAMPLARI

Örgütün ilçede 150’den fazla tünel kazdığını belirten Huveysi “Bu tüneller Sincar Dağı ve ilçenin merkezinde yer alıyor. Tünellerde ağır ve hafif silahlar bulunuyor, ayrıca militanlar saldırı gibi durumlarda buraları saklanma yeri olarak da kullanıyor” ifadesini kullandı. Huveysi, PKK militanlarının Sincar’daki sayısına ilişkin ise şunları söyledi: “PKK’nın Sincar’da 5 kampı bulunuyor. Her kampta yaklaşık bin militan kayıtlı. PKK’nın ilçede yaklaşık 5 bin militanı var. Kayıt altına alınmamış yüzlerce militanı ve taraftarı da bulunuyor.”

MÜDAHALE ETSİN

Bölgeyi tehdit eden PKK’nın temizlenmesi için Türkiye’den destek isteyen Huveysi, “Biz Musul Arap aşiret liderleri olarak PKK’nın bölgedeki eylemlerini sonlandırmak için Türkiye’nin müdahale etmesi konusunda hemfikiriz. Teröristler sürekli Sincar ile Suriye arasında geçiş yapıyor. Örgüt bölgede kurduğu onlarca kontrol noktasında haraç toplıyor” diye konuştu.

SİNCAR KONUŞLANMASI

PKK, DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’a saldırısı sırasında Ezidileri koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil’den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Sincar’ın DEAŞ’tan temizlenmesine rağmen bölgede yayılmacı bir politika izleyen örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu. Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017’de tartışmalı bölgelere yönelik askeri operasyonda Sincar ve birçok yerde kontrolü sağlamıştı. Sincar’ın Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinden sonra Mart 2018’de PKK, ilçeden çekildiğini öne sürmüş, Irak ordusunun da örgütün boşalttığı kamplara yerleştiği iddia edilmişti. Ancak bunların aksine PKK bölgedeki yayılmacı politikasına devam ediyor.