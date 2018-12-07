PKK yandaşları ile ne konuştun?
Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat Almanya’ya gidiyor. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış tanınan isimlerle görüşüyor. Bunlarla ne konuştun açıkla.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun Almanya’daki ziyaretine değinerek şunları söyledi: “Ana muhalefetin başındaki zat Almanya ve birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış ve bir takım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç hale getirdi. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya’nın federal meclislerinde kürsüye çıkanlarla fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz.”
İSMİNİ AĞZIMA ALMAM
Vekillerden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili… PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadelesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum o yüzden vermiyorum. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. Bu ülkede ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gündeme gelse aleyhimizde açıklama yapmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun böyle biriyle ne konuştuğunu merak ediyoruz. Almanya’da buluştuğu diğer siyasetçiler olan, onların da sicilleri de aynı. Yine bu zatın katıldığı medyaya açık olan paneldeki konuşması da son anda TV’ler ve gazeteciler dışarı çıkartılarak onu da kamuoyundan gizlediler. Onu da açık yapsaydın, niye gizleniyor. Bunlarla ne konuştun açıklasana. FETÖ’nün Almanya’daki sözcüsü olan bir ismin de bulunması dikkat çekicidir.”
FARKLI BİR ŞEY BEKLEME
“Genel seçimlerde sana oralardan gelen belli. Bu seçimde daha farklı bir şey alman mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Konuş konuş faydası yok. CHP’nin yerel seçimler için bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Milletim sandıkta cevabını bir kez daha verecektir, ben buna inanıyorum. Hükmeden değil hizmet eden, hakim değil hizmetkar, gönül kıran değil gönül yapan böyle bir yönetim anlayışına uygun şekilde davrandığımız müddetçe milletimizin desteği hep yanımızda olacaktır. Milletimiz CHP’yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönül defterinden silmiştir.”
TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRMALIYIZ
“AK Parti olarak Siyasetin dijital boyutunca öncü bir konumdadır, bunu da ispatlayacak. Teşkilatlarımızı sanal ortama taşıdık. Artık 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 51 milyonu bulmuş durumda. Madem sosyal medya algıları gerçeklerin önüne geçilebiliyor bizim bu mecrayı hakikatlerle donatarak kendimizi en doğru biçimde anlatmamız gerekiyor. Partimizin twitter hesabının takipçi sayısı (karşıyım) şahsımın 13.5 milyona yaklaştı. twitter’daki her bir mesajımız da bir kaç Yenikapı mitingi yapmış gibi olduğumuzu görüyoruz. Araç giydirmelerimizi, gazete - TV reklamlarını kullanmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti’yi takip ederek aynı yolda ilerleyeceklerine inanıyorum.”
ÇEVRECİ BAŞKAN
Hizmete açtığı Millet Bahçeleri ile çevreci bir lider olan Başkan Erdoğan, seçim kampanyasındaki gürültü ve görüntü kirliliğine de son verdi.
CUMHUR İTTİFAKI’NA GÖLGE DÜŞÜRMEYİN
“Kalan 7 büyükşehir ve il belediyemiz ile ilçelerimizi de önümüzdeki günlerde açıklamayı sürdüreceğiz. Adayları belli olan şehirlerimizde teşkilatlarımız hemen sahaya inecekler. Seçim tarihine kadar gece gündüz çalışarak partimizi sandıktan birinci çıkartmak ve en yüksek oy oranına ulaştırmanızı bekliyorum. Şu anda cumhur ittifakımız da var. Bu ittifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda kalan yerleri de bizler daha sonra liderler olarak nihai kararlarımızı da vereceğiz. Teşkilatlarımızdan isteğim Cumhur ittifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkışmasın. Herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı kakafoni olur. Ortaya tamamen öyle bir orkestra çıkaralım ki burada bir senfoni olsun. AK Parti zaten böle bir senfoninin kurucusudur. Burada dinlendirici bir yapı vardır. Belediyecilik deyince akla AK Parti belediyeciliği gelecek.” “Birinci 100 günlük paket açıklanmıştı. Önümüzdeki günlerde ikinci 100 günlük paketi de açıklayacağız. 81 vilayetin tamamında millet bahçelerini, kıraatlerini yapacağız. Kanal İstanbul çok gecikti ama en geç 2019 içinde ihalesini yapıp adımını atacağız.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,“Milletimiz CHP’yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönül defterinden silmiştir” dedi.
Seçimlerde çevre kirliliğine son
Başkan Erdoğan, “AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz” dedi.
Aday belirlemede gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ve dün gece saat 02:00’de eve döndüklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Bu işi adeta böyle ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. İstihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT’lerine varıncaya kadar gözden kaçan da olabilir. Biz elimizden geleni yapalım. Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı vardır. Her yer parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili düzenleme yaptık, kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı uzun süre siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Yazılı görsel medya, internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim fırsatları sunuyor. Artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi eski tarz kampanya…”
İSRAFTAN KURTULACAĞIZ
“Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini AK Parti olarak tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek. Belirtilen saatler dışında asla otobüs dolaştırmayacak. Partilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirlerimizi plastik ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kurtulmuş olacağız.”
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