PKK yandaşları ile ne konuştun?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun Almanya’daki ziyaretine değinerek şunları söyledi: “Ana muhalefetin başındaki zat Almanya ve birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış ve bir takım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç hale getirdi. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya’nın federal meclislerinde kürsüye çıkanlarla fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz.”

İSMİNİ AĞZIMA ALMAM

Vekillerden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili… PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadelesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum o yüzden vermiyorum. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. Bu ülkede ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gündeme gelse aleyhimizde açıklama yapmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun böyle biriyle ne konuştuğunu merak ediyoruz. Almanya’da buluştuğu diğer siyasetçiler olan, onların da sicilleri de aynı. Yine bu zatın katıldığı medyaya açık olan paneldeki konuşması da son anda TV’ler ve gazeteciler dışarı çıkartılarak onu da kamuoyundan gizlediler. Onu da açık yapsaydın, niye gizleniyor. Bunlarla ne konuştun açıklasana. FETÖ’nün Almanya’daki sözcüsü olan bir ismin de bulunması dikkat çekicidir.”

FARKLI BİR ŞEY BEKLEME

“Genel seçimlerde sana oralardan gelen belli. Bu seçimde daha farklı bir şey alman mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Konuş konuş faydası yok. CHP’nin yerel seçimler için bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Milletim sandıkta cevabını bir kez daha verecektir, ben buna inanıyorum. Hükmeden değil hizmet eden, hakim değil hizmetkar, gönül kıran değil gönül yapan böyle bir yönetim anlayışına uygun şekilde davrandığımız müddetçe milletimizin desteği hep yanımızda olacaktır. Milletimiz CHP’yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönül defterinden silmiştir.”

TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRMALIYIZ

“AK Parti olarak Siyasetin dijital boyutunca öncü bir konumdadır, bunu da ispatlayacak. Teşkilatlarımızı sanal ortama taşıdık. Artık 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 51 milyonu bulmuş durumda. Madem sosyal medya algıları gerçeklerin önüne geçilebiliyor bizim bu mecrayı hakikatlerle donatarak kendimizi en doğru biçimde anlatmamız gerekiyor. Partimizin twitter hesabının takipçi sayısı (karşıyım) şahsımın 13.5 milyona yaklaştı. twitter’daki her bir mesajımız da bir kaç Yenikapı mitingi yapmış gibi olduğumuzu görüyoruz. Araç giydirmelerimizi, gazete - TV reklamlarını kullanmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti’yi takip ederek aynı yolda ilerleyeceklerine inanıyorum.”